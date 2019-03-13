Разработка на PHP

Конкретного ТЗ нету. Есть два сайта конкурента. Нужно скопировать общую концепцию одного, с другого можно взять некоторые моменты. Вся информация и материалы так же берутся с этих сайтов. Но будет некоторые изменения. Интернет-магазин без корзины. То есть это ...