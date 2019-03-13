На сайте пропала возможность редактирования контента. Нужно поменять контент в разделе "о компании" но не можем это сделать. Как это выглядит: До установки плагина Classic Editor: просто ломаный набор символов вместо контента - http://i.prntscr.com/s_Uveqk7ThyuPp5evGhe-g.png После установки Classic Editor: visual ...
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Увеличение производительности сайта.
1. Уменьшение First Byte до 0,3 сек, сейчас 1,466
2. Улучшение показателей PageSpeed Insights до зеленой зоны.
Основные рекомендации на сегодняшний день:
Минимизируйте работу в основном потоке
Сократите время выполнения кода JavaScript
Устраните ресурсы, блокирующие отображение
Отложите загрузку неиспользуемого контента CSS
На сегодняшний день внедрено:
http/2.
кода ответа 304
php 7.3
InnoDB
Объединены мелкие изображения шаблона
Объединены мелкие стили, важные стили включить в инлайн.
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