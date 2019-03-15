Скорость загрузки сайта Оптимизировать сайт чтобы небыл такой тяжелый

Веб-программированиеЗавершен1 заявка170 просмотров
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5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
MeiyoDev
Артем 
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$20
1 день
WMZ
Огромное спасибо за проделанную работу! Приятно общаться, всегда на связи и доводит дело до конца. Могу действительно только рекомендовать т.к. сами также продолжаем с ним сотрудничать. Безусловно рекомендую всем, кто хочет получить хороший результат. Спасибо за сотрудничество! Быстрая и качественная работа. Верстку выполнил даже раньше срока. Никаких замечаний и правок по работе не было. Рекомендую.
Человек не пропадает со связи, ведет себя адекватно, оплата без задержек любым выбранным способом. Однозначно можно рекомендовать к сотрудничеству.