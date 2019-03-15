Скорость загрузки сайта Оптимизировать сайт чтобы небыл такой тяжелый

На сайте пропала возможность редактирования контента. Нужно поменять контент в разделе "о компании" но не можем это сделать. Как это выглядит: До установки плагина Classic Editor: просто ломаный набор символов вместо контента - http://i.prntscr.com/s_Uveqk7ThyuPp5evGhe-g.png После установки Classic Editor: visual ...
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