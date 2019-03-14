Вернуть возможность редактирования контента

На сайте пропала возможность редактирования контента. Нужно поменять контент в разделе "о компании" но не можем это сделать.

Как это выглядит:

До установки плагина Classic Editor:

просто ломаный набор символов вместо контента - http://i.prntscr.com/s_Uveqk7ThyuPp5evGhe-g.png

После установки Classic Editor:

visual composer не открывается, вечная загрузка: https://prnt.sc/mwo4lw

Возможно проблема с версиями WP, версией visual composer и тем как сделан сам сайт в целом. Возможно нужно откатиться до прежних версий, но непонятно каких и что конкретно откатывать.

Куплен плагин для контента WPBakery Page Builder