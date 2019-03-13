Сделать тестовую связку Jira и UseDesk

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Необходимо вывести информацию из Jira в хэлпдеск систему.

1. Сделать вебхук, на который приходит информация о пришедшем запросе в Юздеск (метод https://usedeskkb.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/397901831#id-%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA)

2. Запросить значение поля "Задача в Jira" (ID: )

3. Если поле не пустое, то вывести данные о задаче в жира

3.1. Запросить данные методом https://developer.atlassian.com/cloud/jira/platform/rest/v3/#api-rest-api-3-issue-issueIdOrKey-get

3.2. Вывести в блоке ответом на запрос из первого пункта

Все авторизационные данные в обе системе дам по запросу

5 лет назад
sex-mashine
Сергей 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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