Добавить инструмент "Мобильность" в сервис анализа сайта

$80
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки170 просмотров
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Сделать и интегрировать в наш движок новый инструмент Мобильность (см. скрин) на отдельной странице сайта, и отдельный блок на странице результатов анализа сайта со следующими параметрами.

Примеры подобных инструментов (см. в блоке Мобильность) скину заинтересовавшимся.

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Антибот: 7+9=?

5 лет назад
den3000
Борис 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад