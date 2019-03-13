Постоянная Удаленка

$2000
Веб-программированиеЗакрытнет заявок150 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет,

Тебе была быинтересна одна из вакансий? Если да то

готов организрвать интервью с заказчиком.

Для Frontend нужно хорошо ReactJS знать и

джававскипт вцелом, для Backend Python/Java и

иметь опыт работы программистом хотя

бы 4-5 лет

КомпанияСтарт-ап в области бронирования

недвижимости ищет талантливых кандидатов

на должности Front end/ Backend разработчиков.

Работа полностью удаленная. Контроль

только по результатам. Оформление как

ИП + Патент (расходы оплачиваются). ЗП –

130000 чистыми (при патенте налоги 0).  Все вбелую, по контракту.

Это постоянная удаленная работа.

Скилы которые мы ищем

Фронтенд:

- Опыт разработки на Javascript

- Знание React/Redux, HTML, CSS

- Опыт разработки кросс платформенных и

кроссбраузерных приложений

- Гибко емышление и готовоность к изменениям

- Желаетелен опыт использования ферймворка React Native

- Зрелость впринятии решений, способность работать

самостоятельно

- Надежный,обязательный исполнитель

Бекенд

- Работа веб программистом от 5-6 лет на одном из

зыков - Java, Python

- Пониманиеи использовагние SOLID патернов

- Опыт использования NoSQL DB (например DynamoВИ)

- Опыт разработки на Линукс\Макос

- Опыт виспользовнии Amazon Web Services

- Зрелость впринятии решений, способность работать

самостоятельно

- Надежный,обязательный исполнитель

5 лет назад
pevtsoff
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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