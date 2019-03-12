Мелкие правки

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки165 просмотров
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На сайте https://woweuboost.com/ в футере и еще в паре мест есть ссылка на страницу с отзывами сервиса TrustPilot , Формируется эта ссылка скриптом от сервиса.

Сейчас она сломалась, надо заменить на другой скрипт - код предоставим. Проверить чтобы работало, возможно немного подвигать элементы в футере, если верстка сьедет

5 лет назад
Glun
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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