Мелкие правки

Здравствуйте. Задача такая: есть сайт на Wordpress woocomercce и имеются 10 поставщиков и их API (логины и пароли присутствуют). Нужна помощь в подключении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте https://woweuboost.com/ в футере и еще в паре мест есть ссылка на страницу с отзывами сервиса TrustPilot , Формируется эта ссылка скриптом от сервиса.
Сейчас она сломалась, надо заменить на другой скрипт - код предоставим. Проверить чтобы работало, возможно немного подвигать элементы в футере, если верстка сьедет
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