Написать интерфейсные и апи тесты

Нужно написать пачку автоматических тестов веб продукта (usedesk.ru), используя любй софт типа селениума и написать автоматические тесты API REST методов на любом языке программирования.

В итоге после запуска обоих наборов тестов должен генерироваться последовательный отчет по успешно и неуспешно завершенным тестам, чтобы тестировщики могли проверять уже те части, которые зафейлились.

Около 150 интерфейсных действий (возможно подзднее нужно будет детализировать еще глубже)

Надо проверять около 50 API методов, они описаны в документации тут https://usedeskkb.atlassian.net/wiki/spaces/API/overview