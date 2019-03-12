Парсинг проектов + импорт на WP

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок163 просмотра
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Нужно сделать парсинг строительных проектов (около 500 штук) + импортировать их на WP. В каждом проекте около 20 +/-полей.

5 лет назад
andrey784
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад