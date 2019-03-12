Парсинг проектов + импорт на WP

Требуется программист PHP, написать админку для казино. Всем привет. Есть скрипт казино. Нужно его развернуть у себя, и дописать админку в соответствии с требованиями. Работа долговременная. Оплата поэтапная. Нужен ответственный исполнитель. Тех кто делает часть а потом проподает, ...