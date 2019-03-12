Nodejs, работа с телеграмом

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки138 просмотров
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Добрый день!

Нужно реализовать на nodejs получение сообщений из заданного списка телеграм-каналов и чатов для заданного аккаунта (по api_id и api_hash или по public_key). 

Полученные сообщения можно просто выводить в консоль. 

5 лет назад
k0t0fey
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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