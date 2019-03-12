Создать сайт и продвинуть его в 10

Здравствуйте, есть задание по wordpress или php - возможно и туда и туда его отнести. Пишите, если вы хорошо разбираетесь в этом. Задание не сложное.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Can-car.ru нужно переделать и поднять в топ 10, сроки исполнения обсуждаемые, но не больше 30 дней.
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