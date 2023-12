Устранение уязвимости Shop-Script старой версии.

Злоумышленник получил доступ к нашему сайту, работающему на старой версии движка Shop-Script.

В результате его действий сайт не подключается к рабочей базе данных и выводит следующую ошибку:

Your online store is not yet installed.

To activate your installation simply login to your WebAsyst account — this will complete your storefront setup (if you have WebAsyst Shoping Cart application installed).

Необходимо закрыть уязвимость.