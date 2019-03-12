Устранение уязвимости Shop-Script старой версии.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка119 просмотров
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Злоумышленник получил доступ к нашему сайту, работающему на старой версии движка Shop-Script.

В результате его действий сайт не подключается к рабочей базе данных и выводит следующую ошибку:

Your online store is not yet installed.

To activate your installation simply login to your WebAsyst account — this will complete your storefront setup (if you have WebAsyst Shoping Cart application installed).

Необходимо закрыть уязвимость.

5 лет назад
abc1971
52 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад