Задание по wordpress

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок188 просмотров
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Здравствуйте,

есть задание по wordpress или php - возможно и туда и туда его отнести.

Пишите, если вы хорошо разбираетесь в этом. Задание не сложное.

WordPress
5 лет назад
web_develop_r
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад