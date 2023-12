Сформировать фид данных в формате XML

Для запуска Google Merchant необходимо создать XML фид с ассортиментом товаров.

От потенциального исполнителя необходима вилка по цене и время реализации.

XML фид должен быть постоянно доступен по статической URL ссылке на сайте.

Фид должен обновляться минимум 1 раз в день. Лучше чтобы обновление цен, наличия товаров происходило когда идет обращение к фиду.

Для эффективной работы торговых рекламных кампаний в фид должны выгружается следующие тэги:

1. id [идентификатор] Идентификатор товара - уникальный номер товара в базе данных;

2. title [название] Полное название товара;

3. description [описание] Полное описание товара;

4. link [ссылка] URL, ведущий на страницу товара - должен быть обязательно доступен для перехода на сайте - важно! не должно выдавать 404 при переходе, иначе заблокируют merchant;

5. image_link [ссылка_на_изображение] URL-адрес основного изображения товара. Эту фотографию пользователи будут видеть в объявлении;

6. additional_image_link [дополнительная_ссылка_на_изображение] Дополнительные изображения часто используют, чтобы показать товар с другого ракурса или в условиях эксплуатации. Эти изображения видны в объявлениях.

7. condition [состояние] Состояние товара. Возможные значения – new, refurbished, used

8. availability [наличие] Доступность товара в магазине. Возможные значения – in stock, out of stock, preorder

9. price [цена] Ццена товара. Эта информация отображается в объявлении.

10. sale_price [цена_со_скидкой] Используется для указания сведений о том, сколько стоит товар с учетом скидки. Во время распродажи именно эта сумма отображается вместо обычной цены товара.

11. product_type [тип_товара] Тип товара можно назначать согласно структуре вашего сайта. Например: Женская одежда > Платья > Длинные платья

12. gtin [gtin] В атрибуте указывается уникальный международный идентификатор товара (GTIN). Он позволяет определить, к какой категории относится изделие, и поместить его в соответствующий раздел Google Покупок. Обычно это штрихкод на товаре или ISBN для книг. Как найти код GTIN

13. mpn [mpn] Атрибут обязателен для всех товаров, у которых нет кода gtin [gtin]. В выгрузке должен быть или gtin или mpn, в зависимости от того что есть в базе товаров

14. brand [марка] С помощью атрибута указывают марку товара. Это нужно, чтобы пользователям было проще найти ваш товар. Марка отображается в объявлении.

15. adult [только_для_взрослых] Атрибут является обязательным для товаров, которые содержат изображения обнаженного тела или материалы сексуального характера

Пример XML фида в финальном виде: http://commondatastorage.googleapis.com/newfeedspec/example_feed_xml_rss.xml.zip

Дополнительные ссылки:

Спецификация данных о товарах https://support.google.com/merchants/answer/7052112?hl=ru

Уникальные идентификаторы товаров https://support.google.com/merchants/answer/160161?hl=ru

Поддерживаемые форматы файлов https://support.google.com/merchants/answer/160567?hl=ru