Требуется чат-бот для Инстаграм

Доработать сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется чат-бот для Инстаграма.
Автоматизировать ответы на вопросы.
Типовых ответов на вопросы 8-10 шт.
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