Редактирование сайта на 1с битрикс

Необходимо отредактировать сайт.

Все очень подробно расписано в ТЗ в файле во вложении.

Сайт сделан на битрикс 24

Здесь опишу вкратце задачи:

1.1 Убрать фильтры слева, растянуть страницу на 100% (Width сейчас 75%) в разделе подкаталогов

1.2 Убрать фильтры слева и растянуть страницу на 100% (width сейчас 75%) в карточке товара

2. Убрать отображение подразделов каталога

3 Кнопка добавить в корзину должна поменять свойства на кнопку перезвоните мне ( сама кнопка должна быть подписана узнать подробнее )

4 увеличить отступ от картинки в карточке товара ,как в карточке услуги

5. добавить фильтр как в карточке услуги купить как сертификат, чтобы он отображался в сертификатах

(в карточке услуги он выглядит полем сертификат да / нет )

Чтобы было понятнее:

На сегодняшний день на сайте существует раздел услуги в котором отображаются все услуги центра, некоторые услуги продаются, как подарочные сертификаты, поэтому существует фильтр в админке битрикс сертификат да или нет. Если выбираешь да, то отображается кнопка купить, как сертификат в самой карточке процедуры, а на странице сайта подарочные сертификаты отображается эта услуга. Нужно сделать, чтобы была возможность отображения определенного товара в разделе подарочные сертификаты. Кнопка купить как сертификат не обязательна.

6. вывести на главную страницу отображение раздела бутик косметики( раньше он был, но так как не был заполнен его отключили)