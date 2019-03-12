Редактирование сайта на 1с битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки180 просмотров
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Необходимо отредактировать сайт. 

Все очень подробно расписано в ТЗ в файле во вложении. 

Сайт сделан на битрикс 24 

Здесь опишу вкратце задачи: 

1.1  Убрать фильтры слева, растянуть страницу на 100% (Width сейчас 75%) в разделе подкаталогов 

1.2 Убрать фильтры слева и растянуть страницу на 100% (width сейчас 75%) в карточке товара 

2. Убрать отображение подразделов каталога 

3 Кнопка добавить в корзину должна поменять свойства на кнопку перезвоните мне ( сама кнопка должна быть подписана узнать подробнее ) 

4 увеличить отступ от картинки в карточке товара ,как в карточке услуги 

5. добавить фильтр как в карточке услуги купить как сертификат, чтобы он отображался в сертификатах 

(в карточке услуги он выглядит полем  сертификат да / нет ) 

Чтобы было понятнее: 

На сегодняшний день на сайте существует раздел услуги в котором отображаются все услуги центра, некоторые услуги продаются, как подарочные сертификаты, поэтому существует фильтр в админке битрикс сертификат да или нет. Если выбираешь да, то отображается кнопка купить, как сертификат в самой карточке процедуры, а на странице сайта подарочные сертификаты отображается эта услуга. Нужно сделать, чтобы была возможность отображения определенного товара в разделе подарочные сертификаты. Кнопка купить как сертификат не обязательна. 

6. вывести на главную страницу отображение раздела бутик косметики( раньше он был, но так как не был заполнен его отключили) 

5 лет назад
baranovefim
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад