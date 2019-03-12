Редактирование сайта на 1с битрикс

1. Авторизация и регистрация пользователя в системе 2. Продается 9 видов игроков, место дилера и директора 3. Запрограммировать посадку за стол купленных игроков, можно купить от 1 до 9 и посадить за стол. При полном заполнении стола ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отредактировать сайт.
Все очень подробно расписано в ТЗ в файле во вложении.
Сайт сделан на битрикс 24
Здесь опишу вкратце задачи:
1.1 Убрать фильтры слева, растянуть страницу на 100% (Width сейчас 75%) в разделе подкаталогов
1.2 Убрать фильтры слева и растянуть страницу на 100% (width сейчас 75%) в карточке товара
2. Убрать отображение подразделов каталога
3 Кнопка добавить в корзину должна поменять свойства на кнопку перезвоните мне ( сама кнопка должна быть подписана узнать подробнее )
4 увеличить отступ от картинки в карточке товара ,как в карточке услуги
5. добавить фильтр как в карточке услуги купить как сертификат, чтобы он отображался в сертификатах
(в карточке услуги он выглядит полем сертификат да / нет )
Чтобы было понятнее:
На сегодняшний день на сайте существует раздел услуги в котором отображаются все услуги центра, некоторые услуги продаются, как подарочные сертификаты, поэтому существует фильтр в админке битрикс сертификат да или нет. Если выбираешь да, то отображается кнопка купить, как сертификат в самой карточке процедуры, а на странице сайта подарочные сертификаты отображается эта услуга. Нужно сделать, чтобы была возможность отображения определенного товара в разделе подарочные сертификаты. Кнопка купить как сертификат не обязательна.
6. вывести на главную страницу отображение раздела бутик косметики( раньше он был, но так как не был заполнен его отключили)
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