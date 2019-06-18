Сверстать новый диз и перетянуть существующий сайт на modx

$100
Веб-программированиеЗавершен2 заявки163 просмотра
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Сверстать новый диз и перетянуть существующий сайт на modx

дизайн https://drive.google.com/open?id=1k6gvU0CGRNHXdkZG49eKcxHo6aorG-g1

MODX
5 лет назад
itbuddha
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
modxwebdev
Сергей 
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$120
10 дней
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