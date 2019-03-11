Нужно разработать скрипт по созданию сводных таблиц.

Обязательное требование к исполнителю - хорошо владеть таблицами в Google Docs и уметь писать скрипты для них.

Полное ТЗ: https://goo.gl/yeySMh

От вас сроки, стоимость. Заявки только от исполнителей.