Разработать скрипт по созданию сводных таблиц

Веб-программированиеЗакрытнет заявок177 просмотров
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Нужно разработать скрипт по созданию сводных таблиц. 

Обязательное требование к исполнителю - хорошо владеть таблицами в Google Docs и уметь писать скрипты для них. 

Полное ТЗ: https://goo.gl/yeySMh 

От вас сроки, стоимость. Заявки только от исполнителей.

5 лет назад
roman_bz
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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