Доработка сайта на OpenCart

$75
Веб-программированиеЗавершен2 заявки207 просмотров
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ТЗ в файле

OpenCart
5 лет назад
qper
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
greendy1
Сергей 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$75
4 дня
WMZ
.
Очень хороший заказчик.
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