Нужен эксперт по wordpress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки196 просмотров
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на сайте есть слайдер с точками внизу фото

эти точки при нажатии - не меняют фотографию

нужно поправить. чтоб меняли фото

так же на сайте есть раздел видео

раздел состоит из фоновой картинки и кнопки play 

в админку надо добавить возможность менять фоновую картинку 

это нужно сделать для всех страниц сайта

в отклике напишите слов - wordpress

WordPress
5 лет назад
Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад