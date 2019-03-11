Нужен эксперт по wordpress

на сайте есть слайдер с точками внизу фото

эти точки при нажатии - не меняют фотографию

нужно поправить. чтоб меняли фото

так же на сайте есть раздел видео

раздел состоит из фоновой картинки и кнопки play

в админку надо добавить возможность менять фоновую картинку

это нужно сделать для всех страниц сайта

в отклике напишите слов - wordpress