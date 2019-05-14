Bootstrap + React + Redux

Веб-программированиеЗавершен4 заявки267 просмотров
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Нужно сделать прототип микросервиса.  Для ускорения процесса на бутстрапе.

Есть полное ТЗ, бэкенд пишем сами. Отгрузим PDF с описанием бэкенда, что бы можно было расставить заглушки.

Мокапы в приложении.  7 страниц + модальные окна (около 4).

При необходимости дам проект в balsamiq.

BootstrapReact
5 лет назад
aressto
Роман 
39 летМалайзия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Vano_Odessa
Иван 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$900
19 дней
Самое главное в любом сотрудничестве это умение договариваться. При возникновение проблем Иван не слился, поддерживал коммуникацию, все проблемы мы решили и благополучно довели проект до конца. Это самое важное !!!
Роман, всегда готов помочь и ответить на вопросы! Четко определенные цели, системный подход к работе. Он много знает о том, что он делает.