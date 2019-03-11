Требуется создание 99% копии сайта на другой CMS, не Битрикс.

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок218 просмотров
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Создание копии сайта, важно:

1) Сроки (оч важно) !!!

2) Качество исполнения

3) Потребуются небольшие изменения в разделах каталога (обсуждение)

4) Стоимость.

5) Потребуется определить новую платформу, на что будет натягиваться сайт.

Все материалы, готов предоставить в личку для ознакомления

Сайт исходник, Наш (авторский).

5 лет назад
klepikov-aleksey
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад