Прикрутить голосование (вордпресс)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки118 просмотров
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https://runnerclick.com/best-running-shoes-for-women/ ближе к низу страницы есть блочок голосования http://prntscr.com/mwbrxe

Задача в постах сделать подобное голосование. Верстку дадим.

Использовать минимальное количество подключений файлов (скриптов, библиотек и т.д. )

Цену и сроки — в проект.

5 лет назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
12 часов назад
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