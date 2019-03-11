Сделать Мобильную Версию Сайта

Есть новый однастраничный сайт на WordPress, на котором посетитель заполняет одну из трёх форм. Необходимо после отправки сделать перенаправление на платёжку Яндекса так, чтобы оплата впоследствии как-то привязывалась к данным из формы. Сайт https://adviceonline.ru. Там в разделе ...