Исправить ошибку на сайте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Error: Table 'u0226083_gidro.oc_oct_filter_product_sticker' doesn't exist
Error No: 1146
DELETE FROM oc_oct_filter_product_sticker WHERE product_id = '140'' in /var/www/u0226083/data/www/elektro-privody.ru/system/library/db/mysqli.php:40 Stack trace: #0 /var/www/u0226083/data/www/elektro-privody.ru/system/library/db.php(16): DB\MySQLi->query('DELETE FROM oc_...', Array) #1 /var/www/u0226083/data/www/elektro-privody.ru/system/storage/modification/admin/model/catalog/product.php(396): DB->query('DELETE FROM oc_...') #2 /var/www/u0226083/data/www/elektro-privody.ru/system/storage/modification/admin/model/catalog/product.php(906): ModelCatalogProduct->editOctProductFilterData('140', Array) #3 [internal function]: ModelCatalogProduct->editProduct('140', Array) #4 /var/www/u0226083/data/www/elektro-privody.ru/system/storage/modification/system/engine/loader.php(178): call_user_func_array(Array, Array) #5 [internal function]: Loader->{closure}(Array, Array) #6 / in /var/www/u0226083/data/www/elektro-privody.ru/system/library/db/mysqli.php on line 40

5 лет назад
kirbel
55 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад