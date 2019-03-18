Доработка сайта на Prestashop

Веб-программированиеЗавершен1 заявка276 просмотров
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Приветствую

Нужно доработать сайт на Prestashop v1.7.2.2

нужно сделать несколько правок (пару багов, перекомпилировать водные знаки, сделать Турбостраницы и еще ряд правок/доработок)

Всех заинтересованных прошу писать в скайп, я покажу ТЗ

От вас цена и срок

Prestashop
5 лет назад
karlsonfly
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
arest
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 часов назад
5 лет назад
$40
2 дня
WMZ
Очень положительные ощущения от работы Человек знает свое дело. Все грамотно объясняет и не завышает бездумно ценник В общем советую его... одназначно
Отлично сработали. Все четко, адекватно. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.