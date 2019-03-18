Доработка сайта на Prestashop

https://ipstyle.ua/ua/trademark_calc/ переменные вынести в отдельный файл
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую
Нужно доработать сайт на Prestashop v1.7.2.2
нужно сделать несколько правок (пару багов, перекомпилировать водные знаки, сделать Турбостраницы и еще ряд правок/доработок)
Всех заинтересованных прошу писать в скайп, я покажу ТЗ
От вас цена и срок
- Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый.. Сайт статичный (набор страничек HTML). Есть битые ссылки на картинки. То есть показываются пустые окна, так как в папке картинок нет, а ссылки на страницах сайта на них есть. Задача скрипта обойти все файлы в папке и ...Завершен5 лет назад
Необходимо доработать карточку товара. Сделать на странице слайдер с цветами. Слайдер прокручивается дальше : - при нажатии на боковые кнопки (типа стрелочки) - при выборе крайнего товара. Если пользователь выбирает цвет, то автоматически подгружаются уникальные ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Лендинг изначально был сделан на Тильде, потом экспортирован в HTML. Нужно заново его создать на тильде - жк-главный-официальный-сайт.рфЗавершен5 лет назад
Ознакомьтесь, пожалуйста, с ТЗ (файл прикреплен). Вопросы уточняйте.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно на сайт уютный-дом-ростов.рф добавить простой ипотечный калькулятор по такому типу https://yadi.sk/i/HuI8nT3Y0pK9KQ Т.е. будет список банков с их ставками, клиент вводит стоимость квартиры, первоначальный взнос и период на который хочет ипотеку и видит по каждому банку платеж. Под калькулятором ...Закрыт5 лет назад
Необходимо доработать скрипт, написанный на PHP. Вся детальная информация при личной переписке. 1. Привязать к основному коду данные с другого файла 2. Вывод результатов сделать при помощи ajax 3. Код должен быть на php7 Скрипт не сложный, потому и ...Завершен5 лет назад
в первую очередь нужен аудит сайта, есть два сайта отелей, хотим их объединить и продвигать вместе. Очень хотелось бы честного человека, кто сможет помогать и вести и продвигать сайт.Закрыт5 лет назад
Есть чат на NODE JS. Нужна консультация по чату, подробности в личку.Закрыт5 лет назад
Нужен программист для формирования счёта на основании данных из формыЗадача: 1. на странице форма, которую человек заполняет, данные передаются в php-скрипт (??? методом POST, web-хук???). 2. на основании данных скрипт формирует HTML-страницу со счетом по ...Закрыт5 лет назад