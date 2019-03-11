Нужен точно такой калькулятор

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок212 просмотров
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https://ipstyle.ua/ua/trademark_calc/

переменные вынести в отдельный файл

5 лет назад
susorov
49 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад