Добавить калькулятор ипотеки

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок239 просмотров
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Нужно на сайт уютный-дом-ростов.рф добавить простой ипотечный калькулятор по такому типу https://yadi.sk/i/HuI8nT3Y0pK9KQ

Т.е. будет список банков с их ставками, клиент вводит стоимость квартиры, первоначальный взнос и период на который хочет ипотеку и видит по каждому банку платеж.

Под калькулятором сделать лид форму. 

5 лет назад
benefitm
Михаил 
53 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
32 отзыва
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