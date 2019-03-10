Жил себе не тужил, но потом эти нехорошие люди поменяли дизайн сайта, и теперь парсер в замешательстве.

Надо натаскать парсер на новый вебсайт. Нaбор данных все тот же, кладем все туда же. Логика манипуляций с текстом все та же. То есть поменять надо только источники данных на html странице. Парсер сделан на Python 3. База Mysql.