Парсер

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок192 просмотра
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Жил себе не тужил, но потом эти нехорошие люди поменяли дизайн сайта, и теперь парсер в замешательстве.

Надо натаскать парсер на новый вебсайт. Нaбор данных все тот же, кладем все туда же. Логика манипуляций с текстом все та же. То есть поменять надо только источники данных на html странице.  Парсер сделан на Python 3. База Mysql.

5 лет назад
fr3314nce
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад