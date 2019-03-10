Разработка новой темы для блога на wordpress (есть подробное ТЗ)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Цель проекта: Разработка новой темы для блога на wordpress, включая перенос контента.

ТЗ в приложении.

WordPress
5 лет назад
Margarita_Lkm
34 годаГермания
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад