Нужно найти ошибку

Привет меня зовут Сергей

Мне достался сервер от где разработчик напортачил что то и теперь нет возможности зайти на него ﻿

Я занимаюсь сдачей авто в аренду. пользовался табличками для ведения отчетности на данном сервере

Нужна помощь!