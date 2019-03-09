Нужно найти ошибку

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок170 просмотров
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Привет  меня зовут Сергей

Мне достался сервер от где разработчик напортачил что то и теперь нет возможности зайти на него ﻿

Я занимаюсь сдачей авто в аренду. пользовался табличками для ведения отчетности на данном сервере

Нужна помощь! 

5 лет назад
guest_1552152849184
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад