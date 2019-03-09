Увеличение скорости загрузки сайта мобильной и ПК версии

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки156 просмотров
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Добрый день ! Требуется увеличить скорость загрузки сайта .Сайт на cms S3 3.44(Мегагрупп) ,служба поддержки не может увеличить скорость загрузки ,прикрепляю скриншоты с скоростью загрузки .

5 лет назад
babinetsanton
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад