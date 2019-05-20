Настройка виртуального сервера для программы AMS Enterprise

Требуется специалист, который сможет правильно настроить виртуальный сервер к AMS с целью возможности выполнения почтовых рассылок. Сервер с доменом уже имеется, есть скрипты, однако похоже они не совсем корректно работают. Нужно проверить

В настройках AMS в первую очередь интересует настройка профиля отправки, Realtime статистика, fbl. Сам пробовал все это настраивать, но появляются ошибки.

Пишите, сколько времени займет, цену и контакты.