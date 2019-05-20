Настройка виртуального сервера для программы AMS Enterprise

Веб-программированиеЗавершен2 заявки258 просмотров
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Требуется специалист, который сможет правильно настроить виртуальный сервер к AMS с целью возможности выполнения почтовых рассылок. Сервер с доменом уже имеется, есть скрипты, однако похоже они не совсем корректно работают. Нужно проверить

В настройках AMS в первую очередь интересует настройка профиля отправки, Realtime статистика, fbl. Сам пробовал все это настраивать, но появляются ошибки.

Пишите, сколько времени займет, цену и контакты. 

5 лет назад
J-SERVER
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Dmitriy_Lev
Дмитрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$40
3 дня
Дмитрий выполнил работу в полной мере, ответил на все возникающие вопросы, поддерживал контакт на всех этапах работы. Рекомендую!
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