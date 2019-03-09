Сделать на PHP сайт - доску объявлений

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок165 просмотров
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ТЗ и макеты здесь:

https://drive.google.com/folderview?id=1dCDRWh45P0gpY4Z4s8jocvnvDtK8L-7q

Пожалуйста, укажите стоимость за весь сайт, сроки изготовления и ограничения/допущения, на основании которых они рассчитаны.

PHP
5 лет назад
lynxanna
Анна 
39 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад