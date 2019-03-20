Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Что требуется:[list][*]Интегрировать API курьерской службы DPD в онлайн магазин на базе WP + Woocommerce[*]Модифицировать интерфейс и элементы оформления Woocommerce[/list] Что имеется: [list][*][url=https://yubikey.ru/en/shop/]Сайт [/url]на базе WP + Woocommerce, на начальной стадии разработки. Планируемое количество ...
Изменения к сайту на Yii2 (сортировка, текстовые поля, валидация форм)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать по ТЗ (прикреплено). Сроки оперативные, но не "на уже". Оплата WMZ / Revolut., бюджет небольшой.
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