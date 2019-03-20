Изменения к сайту на Yii2 (сортировка, текстовые поля, валидация форм)

Веб-программированиеЗавершен2 заявки202 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать по ТЗ (прикреплено). Сроки оперативные, но не "на уже". Оплата WMZ  / Revolut., бюджет небольшой.

5 лет назад
AlexShap
36 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
senior-prog
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$250
4 дня
WMZ
очередной заказ сделан Нарзиком, все согласно желаниям / требованиям - если что не получалось, оговаривалось на месте и находилось решение, удобное для обеих сторон. Постоянный контакт с заказчиком.
Как всегда постоянно на связи. Быстро отвечает, все грамотно объясняет и понимает. Рекомендую.