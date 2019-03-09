Интеграция API курьерской службы в Woocommerce и модиф. UI магазина.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки156 просмотров
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Доброго времени суток, уважаемые специалисты!

Что требуется:

  • Интегрировать API курьерской службы DPD в онлайн магазин на базе WP + Woocommerce
  • Модифицировать интерфейс и элементы оформления Woocommerce
Что имеется:

  • Сайт ﻿на базе WP + Woocommerce, на начальной стадии разработки. Планируемое количество товаров и вариаций
Смотрите ТЗ и Интеграционный гид. Любые замечания и рекомендации по осуществлению задач приветствуются.

Ждем ваших предложений по стоимости и длительности проекта.

С уважением,

Владислав - тех. рук. проекта.

WooCommerce
5 лет назад
the_kernel
Владислав 
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад