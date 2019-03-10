Сделать правки на сайте Joomla 3xxx согласно ТЗ

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки295 просмотров
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Сайт на Joomla 3xxx. Нужно сделать правки согласно ТЗ, есть список замечаний после технического аудита сайта, нужно их реализовать. Ничего сильно замороченного там нет. + Закрыть пагинацию.

Joomla
5 лет назад
Arturich
Артур 
38 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад