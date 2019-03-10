Сделать правки на сайте Joomla 3xxx согласно ТЗ

Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Что требуется:[list][*]Интегрировать API курьерской службы DPD в онлайн магазин на базе WP + Woocommerce[*]Модифицировать интерфейс и элементы оформления Woocommerce[/list] Что имеется: [list][*][url=https://yubikey.ru/en/shop/]Сайт [/url]на базе WP + Woocommerce, на начальной стадии разработки. Планируемое количество ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на Joomla 3xxx. Нужно сделать правки согласно ТЗ, есть список замечаний после технического аудита сайта, нужно их реализовать. Ничего сильно замороченного там нет. + Закрыть пагинацию.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно программно наложить фильтр на фото и сохранить.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Сделать на чистом PHP с картинкой подобный эффект: http://allfacebook.com.ua/images/tmp/effect-img.jpg Если никакого другого способа просто как наложить на картинку вотермарк, то нужно научиться тогда генерировать случайный вотермарк нужного размера в PNG, а затем его накладывать. Задача интересная, но ...Завершен5 лет назад
Необходимо сделать по ТЗ (прикреплено). Сроки оперативные, но не "на уже". Оплата WMZ / Revolut., бюджет небольшой.Завершен5 лет назад
Всем доброго времени суток. Несколько правок нужно выполнить. Для выполнения потребуется знание nodeJS, фреймворка Laravel, небольшой опыт вывод API для мобильных устройствВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
ТЗ и макеты здесь: https://drive.google.com/folderview?id=1dCDRWh45P0gpY4Z4s8jocvnvDtK8L-7q Пожалуйста, укажите стоимость за весь сайт, сроки изготовления и ограничения/допущения, на основании которых они рассчитаны.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Перенос 2 сайтов CMS Wordpress на новый хостинг от reg.ru тут т3 https://docs.google.com/document/d/17_Y2wlLDwmCLmFKWQijHMWE1LnPMcjacPWTfRfEtmmk/edit?usp=sharing Жду от вас : 1.Сроки 2. Бюджет 3. Процесс работы над проектом 4.Когда можете начать работу 5. Вопросы по проектуЗавершен5 лет назад
Привет меня зовут Сергей Мне достался сервер от где разработчик напортачил что то и теперь нет возможности зайти на него Я занимаюсь сдачей авто в аренду. пользовался табличками для ведения отчетности на данном сервере Нужна ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать простой модуль экспорта заказов в XML-фид. Это должен быть именно модуль, потому что планируется его ставить на 10+ сайтов. [b][i]Задача: [/i][/b]Иметь каждые 2-5 минут актуальный список последних 20-100 заказов. (Лимиты обсуждаемы, чтобы не создавать ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен для биржи Bitmex, который будет торговать по моей стратегии.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад