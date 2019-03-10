Посадочная страница, Web программирование

Нужно создать сервис

Пример, приблизительно, даже проще: http://juddy.biz

1.Лендинг с регистрацией и входом в личный кабинет

2.Личный кабинет пользователей с пополнением баланса и выводом денег(payeer)

Магазин смс подписок.

3.Панель управления админа

3.1Управление пользователями – позволяет видеть всех зарегистрированных пользователей системы, с возможностью сортировки и поиска. 3.2 Предусмотрена возможность редактирования данных пользователя, зачисление и снятие средств с баланса, а так же блокировки.

3.3 Бухгалтерия – подробный список всех финансовых операций, просмотра выполненных и невыполненных заявок на вывод средств.

3.4 Рассылка пользователям – позволяет делать массовые рассылки всем зарегистрированным пользователям на их e-mail.

#Попробую описать рисунками

Никакие платники создавать не нужно

Подключать смс биллинг не нужно это всё отдельно будет настраивается.

Вообщем думаю ничего сложного