Посадочная страница, Web программирование

$300
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать сервис  

Пример, приблизительно, даже проще: http://juddy.biz

1.Лендинг с регистрацией и входом в личный кабинет

2.Личный кабинет пользователей с пополнением баланса и выводом денег(payeer) 

Магазин смс подписок. 

3.Панель управления админа

3.1Управление пользователями – позволяет видеть всех зарегистрированных пользователей системы, с возможностью сортировки и поиска. 3.2 Предусмотрена возможность редактирования данных пользователя, зачисление и снятие средств с баланса, а так же блокировки.

3.3 Бухгалтерия – подробный список всех финансовых операций, просмотра выполненных и невыполненных заявок на вывод средств. 

3.4 Рассылка пользователям – позволяет делать массовые рассылки всем зарегистрированным пользователям на их e-mail.

#Попробую описать рисунками

Никакие платники создавать не нужно

Подключать смс биллинг не нужно это всё отдельно будет настраивается. 

Вообщем думаю ничего сложного

5 лет назад
Ilustran
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад