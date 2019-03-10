Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Что требуется:[list][*]Интегрировать API курьерской службы DPD в онлайн магазин на базе WP + Woocommerce[*]Модифицировать интерфейс и элементы оформления Woocommerce[/list] Что имеется: [list][*][url=https://yubikey.ru/en/shop/]Сайт [/url]на базе WP + Woocommerce, на начальной стадии разработки. Планируемое количество ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На PHP Определить язык страницы сайта исходя из кода ответа сервера либо и из html разметки.
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