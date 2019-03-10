PHP Определить язык страницы сайта

$5
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки181 просмотр
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На PHP Определить язык страницы сайта исходя из кода ответа сервера либо и из html разметки.

PHP
5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад