Лига cs go

Имеется сервер Csgo, размещённый на впс, и команды, для его запуска. Необходимо написать ресурс, который будет включать в себя: лендинг, страницу входа и регистрации, страницу привязки аккаунта Steam, страницу, со списком «комнат», к которым можно подключится и личную страницу игрока, которая будет создаваться при регистрации. Игрок, при подключении к комнате, должен перевести ползунок в положение «готов», для начала матча. Лидер лобби должен выбрать карту, команды игроков и запустить игру. На сервер должна поступить информация в виде SteamID игроков и выбранной карты. Необходимо, чтобы каким-то образом игроков закидывало в нужные команды. После окончания матча, в зависимости от победившей команды, все игроки из этой команды получают +10 к рейтингу, который будет отображаться в комнатах, рядом с их ником и в профиле. Так же в профиле должна быть отображена статистика побед/поражений.

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Если короче: то нужен лайт-аналог faceit или pvpro.

P.S. Бюджет в 10к рублей, к сожалению, окончательный. У меня нет больше денег :(