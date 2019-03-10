Лига cs go

Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Что требуется:[list][*]Интегрировать API курьерской службы DPD в онлайн магазин на базе WP + Woocommerce[*]Модифицировать интерфейс и элементы оформления Woocommerce[/list] Что имеется: [list][*][url=https://yubikey.ru/en/shop/]Сайт [/url]на базе WP + Woocommerce, на начальной стадии разработки. Планируемое количество ...
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Имеется сервер Csgo, размещённый на впс, и команды, для его запуска. Необходимо написать ресурс, который будет включать в себя: лендинг, страницу входа и регистрации, страницу привязки аккаунта Steam, страницу, со списком «комнат», к которым можно подключится и личную страницу игрока, которая будет создаваться при регистрации. Игрок, при подключении к комнате, должен перевести ползунок в положение «готов», для начала матча. Лидер лобби должен выбрать карту, команды игроков и запустить игру. На сервер должна поступить информация в виде SteamID игроков и выбранной карты. Необходимо, чтобы каким-то образом игроков закидывало в нужные команды. После окончания матча, в зависимости от победившей команды, все игроки из этой команды получают +10 к рейтингу, который будет отображаться в комнатах, рядом с их ником и в профиле. Так же в профиле должна быть отображена статистика побед/поражений.
Если короче: то нужен лайт-аналог faceit или pvpro.
P.S. Бюджет в 10к рублей, к сожалению, окончательный. У меня нет больше денег :(
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