Ускорить сайт вордпресс

Жил себе не тужил, но потом эти нехорошие люди поменяли дизайн сайта, и теперь парсер в замешательстве. Надо натаскать парсер на новый вебсайт. Нaбор данных все тот же, кладем все туда же. Логика манипуляций с текстом ...