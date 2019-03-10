Ускорить сайт вордпресс

На сайте DLE есть сторонний модуль, который управляет выводом ссылок в одном из блоков на главной странице. В админке модуля в три поля добавляются ID новостей, в результате на главной появляются ссылки на эти новости. Админка ...
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