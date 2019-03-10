Парсинг писем из почты для базы данных сайта

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок176 просмотров
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На почту будут каждую минуту приходить письма-( объявления в определенном формате). 

Надо распознать поля в письме и заполнить согласно им данными из письма базу данных на сайте

5 лет назад
ustas2008
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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