Laravel 5.7 Регистрация и подтверждение почты

Добрый день.

Есть проект на laravel 5.7. На сервере корректно настроена отправка почты sendmail, прописаны PTR, SPF, DKIM.

Ваша задача - создать новый, чистый проект на том же laravel 5.7 так чтобы процесс регистрации происходил по следующему алгоритму.

Пользователь вводит регистрационные данные(First name, Last Name, email, password, confirm password), recaptcha 3 успешно разгадана и кликает по кнопке registration

2.1 Пользователю показывается страница с сообщением о том что ему необходимо подтвердить свой адрес электронной почты и о том что для повторной отправки сообщения с уникальной ссылкой можно кликнуть по "этой" ссылке.

2.2 Пользователю отправляется ОДНО сообщение, содержащее уникальную ссылку для подтверждения адреса электронной почты.

По клику на ссылку из письма пользователь переадресовывается на страницу с текстом "спасибо, ваша почта верифицирована. Для продолжения перейдите на страницу авторизации.

После перехода на страницу авторизации пользователь может наконец-то зайти в систему.

Если пользователь пытается зайти в систему до верификации почты, ему нужно показывать страницу из пункта 2.1, при этом адрес электронной почты, на который нужно отправить повторное сообщение у нас уже есть в этот момент - он же пытался авторизоваться адресом почты и паролем, а значит на этот адрес можно будет отправить верификационное письмо, после клика по "этой" ссылке из п. 2.1.

Если пользователь до подтверждения адреса электронной почты пытается зайти на сайт с неверным паролем, то нужно выдать сообщение о неверном пароле.

Требования к шаблонам почтовых сообщений:

Все шаблоны почтовых сообщений должны быть редактируемыми, экспортировать их в редактируемую область нужно нативными средствами (artisan). Править в недрах движка недопустимо.

Каждое сообщение в шапке должно иметь лого 120х50. При выполнении можете вставить прямоугольник любого цвета(любой=зеленый).

Задание должно быть выполнено в вашем gitlab репозитории. Порядок коммитов:

1. initial commit

2. Blank laravel 7.7 installation + migrations

3. Ваши рабочие рабочие правки, Дальнейшее количество коммитов значения не имеет - мне важно увидеть разницу с исходным пакетом.