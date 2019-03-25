Доработать скрипт, написанный на PHP

Веб-программированиеЗавершен2 заявки207 просмотров
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Необходимо доработать скрипт, написанный на PHP. Вся детальная информация при личной переписке. 

1. Привязать к основному коду данные с другого файла 

2. Вывод результатов сделать при помощи ajax 

3. Код должен быть на php7 

Скрипт не сложный, потому и стоимость в пределах 500 рублей. В дальнейшем будет расширение функционала, в связи с чем хочется сотрудничать с одним специалистом. 

PHP
5 лет назад
Metrologik
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
oOLokiOo
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$15
1 день
WMZ
Мне понравилось работать с Иваном. Он отличный специалист и знаток своего дела. Когда я оформлял заказ, то не до конца четко представлял конечный результат работы будущего скрипта. Но на удивление Иван легко разобрался в поставленной задаче и внес свои неплохие корректировки, даже улучшив мою задумку. Основная черта его как специалиста - он доводит свою работу до 100% финального результата. Буду продолжать с ним и дальше сотрудничать, поскольку увидел в нем человека, способного реализовать мои идеи. Спасибо Иван за отлично проделанную работу.
Рустем - весьма интересный и креативный человек! Отличная коммуникабельность и легок в общении. Легко прислушивается к сторонней точке зрения/совету/предложению, при этом предлагая и свои варианты - в итоге выбирает верную золотую середину. Мне понравилось с ним работать! Буду рад дальнейшему сотрудничеству, в реализации его идей. Советую!