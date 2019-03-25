Доработать скрипт, написанный на PHP

Мне понравилось работать с Иваном. Он отличный специалист и знаток своего дела. Когда я оформлял заказ, то не до конца четко представлял конечный результат работы будущего скрипта. Но на удивление Иван легко разобрался в поставленной задаче и внес свои неплохие корректировки, даже улучшив мою задумку. Основная черта его как специалиста - он доводит свою работу до 100% финального результата. Буду продолжать с ним и дальше сотрудничать, поскольку увидел в нем человека, способного реализовать мои идеи. Спасибо Иван за отлично проделанную работу.