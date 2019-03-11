Доработка готового решения – Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки191 просмотр
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Необходимо доработать карточку товара.     

Сделать на странице слайдер с цветами. Слайдер прокручивается дальше :     

- при нажатии на боковые кнопки (типа стрелочки)     

- при выборе крайнего товара.     

Если пользователь выбирает цвет, то автоматически подгружаются уникальные доступные размеры, материал и т.д. (сейчас характеристики товара отображаются внизу, необходимо поднять вверх, чтоб было как на скрине).

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва