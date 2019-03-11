Доработка готового решения – Битрикс

Необходимо доработать карточку товара.

Сделать на странице слайдер с цветами. Слайдер прокручивается дальше :

- при нажатии на боковые кнопки (типа стрелочки)

- при выборе крайнего товара.

Если пользователь выбирает цвет, то автоматически подгружаются уникальные доступные размеры, материал и т.д. (сейчас характеристики товара отображаются внизу, необходимо поднять вверх, чтоб было как на скрине).