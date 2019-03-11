Доработка рукописного сайта. Цена договорная

Нужно на сайт уютный-дом-ростов.рф добавить простой ипотечный калькулятор по такому типу https://yadi.sk/i/HuI8nT3Y0pK9KQ Т.е. будет список банков с их ставками, клиент вводит стоимость квартиры, первоначальный взнос и период на который хочет ипотеку и видит по каждому банку платеж. Под калькулятором ...
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