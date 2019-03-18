Web developer, более 10 лет опыта
Разработка сайтов любой сложности.
Администрирование серверов.
Оптимизация скорости работы сайтов.
Я против войны в Украине!
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#521
рейтинг фрилансера
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Портфолио
- Экзотическая 5CMS / интернет-магазин завода детских площадокнет просмотров
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
2 года назад
WordPressОптимизация кода
Очень ответственный исполнитель. Быстро нашел проблемы и исправил. Будем продолжать сотрудничество
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством и буду рад помочь еще. Рекомендую!
$10
10 баллов
2 года назад
Доработка сайтов
Отличная и быстрая работа. Искал решение по форумам, обращался к другим исполнителям, но не кто не смог решить задачу. Евгений все сделал мгновенно.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, быстрая оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, рекомендую.
$9
10 баллов
6 лет назад
WooCommerceWordPress
Все отлично, Евгений выяснил причину ошибки и устранил ее. Спасибо, рекомендую
Ответный отзыв
Отлично сработали, оплата в срок. Рекомендую.
$40
10 баллов
6 лет назад
PrestaShop
Очень положительные ощущения от работы Человек знает свое дело. Все грамотно объясняет и не завышает бездумно ценник В общем советую его... одназначно
Ответный отзыв
Отлично сработали. Все четко, адекватно. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.