arest

Евгений arest

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Web developer, более 10 лет опыта

  • Разработка сайтов любой сложности.

  • Администрирование серверов.

  • Оптимизация скорости работы сайтов.

#17Оптимизация кода
Доработка сайтов
WordPress
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#521
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

arinov
40 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$35
10 баллов
2 года назад
Оптимизация сайта
WordPressОптимизация кода
Очень ответственный исполнитель. Быстро нашел проблемы и исправил. Будем продолжать сотрудничество
Доволен сотрудничеством и буду рад помочь еще. Рекомендую!
Ответный отзыв
Poljot
Иван 
60 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$10
10 баллов
2 года назад
CMsimple - переделать плагин 404
Доработка сайтов
Отличная и быстрая работа. Искал решение по форумам, обращался к другим исполнителям, но не кто не смог решить задачу. Евгений все сделал мгновенно.
Четкая постановка задачи, быстрая оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, рекомендую.
Ответный отзыв
smartwebstudio
Юрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Исправить баг в WP/ woocommerce
WooCommerceWordPress
Все отлично, Евгений выяснил причину ошибки и устранил ее. Спасибо, рекомендую
Отлично сработали, оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
karlsonfly
Кирилл 
42 года
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Доработка сайта на Prestashop
PrestaShop
Очень положительные ощущения от работы Человек знает свое дело. Все грамотно объясняет и не завышает бездумно ценник В общем советую его... одназначно
Отлично сработали. Все четко, адекватно. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв