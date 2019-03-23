Исправить баг в WP/ woocommerce

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки179 просмотров
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Время от времени страницы сайта выдают 500 ошибку. Это может происходить когда угодно и с любой страницей сайта - поиск, карточка товара, категория. 

Сайт сидит на VPS с 8 гигами оперативы, особо не загружен, мониторинг показывает что нагрузка в 20% (на проц и оперативу) является пиковой. 

Шаб куплен, с лицензией и вроде бы настроен верно, как минимум по отображению в настройках все зеленое. 

В результате работы сайт должен перестать выдавать 500 ю ошибку. 

WooCommerce
5 лет назад
smartwebstudio
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
arest
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
5 лет назад
$9
1 день
WMZ
Все отлично, Евгений выяснил причину ошибки и устранил ее. Спасибо, рекомендую
Отлично сработали, оплата в срок. Рекомендую.