Исправить баг в WP/ woocommerce

Время от времени страницы сайта выдают 500 ошибку. Это может происходить когда угодно и с любой страницей сайта - поиск, карточка товара, категория.

Сайт сидит на VPS с 8 гигами оперативы, особо не загружен, мониторинг показывает что нагрузка в 20% (на проц и оперативу) является пиковой.

Шаб куплен, с лицензией и вроде бы настроен верно, как минимум по отображению в настройках все зеленое.

В результате работы сайт должен перестать выдавать 500 ю ошибку.