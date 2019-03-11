Написать модуль для Битрикс (Тестовое задание)

Нужен человек для периодического выполнения различных работ.. В основном в CMS Bitrix.

Я занимаюсь созданием и поддержкой сайтов для клиентов. У меня бывают "лишние" задачи на выполнение которых мне нужен помощник. Задач будет не много, но они будут постоянно. Если Вам интересно, выполните тестовое задание.

Если будет сделано качественно, готов его оплатить.

Разработать модуль формы для CMS 1С-Битрикс, при установке которого нам становится доступно 2 компонента: компонент Формы и компонент Списка результатов формы; а так же ИБ Результаты формы и почтовое событие.

"ИБ Результаты формы" должен быть установлен с тремя тестовыми записями с полями:

· имя = текстовое поле (если не заполнено генерировать случайное)

· свойство типа файл = поле для загрузки файла любого типа

Почтовое событие должно отправлять поля формы: текстовое поле поле для загрузки файла (ограничение: jpg, ворд, эксель)

Компонент Формы (должен работать без перезагрузки страницы). настраиваемые поля: ИБ для записи результатов формы (по умолчанию должно быть "ИБ Результаты формы", те то что устанавливается с модулем) e-mail для отправки результата формы отобразить текстовое поле (если поле отображено, то оно по умолчанию обязательное) отобразить поле для загрузки (если поле отображено, то оно по умолчанию обязательное) Внешний вид: поля + кнопка отправить. Сообщение об успешной отправке.

Компонент Списка результатов формы. Настраиваемые поля: ИБ для вывода результатов (по умолчанию должно быть "ИБ Результаты формы", те то что устанавливается с модулем) Кеширование Пагинация Внешний вид: имя - ссылка на файл HTML-верстка на ваше усмотрение.



Результатом работы должен быть устанавливаемый архив с вашим модулем.